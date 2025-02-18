اللواء سلامي يزور مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام حسين (ع) في طهران

العالم _ مراسلون

جاءت الزيارة لتعزيز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الاستراتيجية، بما فيها القوات المسلحة، بهدف تعزيز استقلال إيران التكنولوجي وتطوير قدراتها في المجالات الحيوية.

وقال اللواء سلامي: يجب على اعداءنا ان يدركوا ان ايران دولة عظيمة وقوية وقادرة على الدفاع عن قيمها ومصالحها ولن تستسلم لأي قوة، بل ستجعل اعداءها يخضعون لارادتها ولن تتراجع عن قيمها ومعتقداتها واهدافها. هذه هي التجربة التي تمتد لأكثر من 46عاما بعد الثورة، بينما إيران تمتلك تاريخاً عريقاً، وكانت عظيمة عبر العصور. اليوم هو أكثر عظمة من أي وقت مضى.

وقال عضو هيئة التدريس في جامعة شاهد أميد سفر زاده: إيران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا التي أظهرتها الشركات المعرفية. لقد وصلنا إلى تقنيات متقدمة في العديد من المجالات العلمية، مما يدل على قدرة كبيرة في المجال التكنولوجي تستند إلى الموارد البشرية الموهوبة. هذه الإمكانيات ترتبط بالتعليم الجامعي، وحدائق العلوم والتكنولوجيا.

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وشملت الزيارة لمجمع العلوم والتكنولوجيا العديد من الأنشطة، واستعرضت النخبة العلمية المشاريع التي يتم العمل عليها في مجالات متعددة مثل الذكاء الصناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والمدنية التي قد تسهم في تعزيز قدرة إيران على مواجهة التحديات المستقبلية.

وقال رئيس جامعة الإمام حسين (عليه السلام) محمدرضا حسني آهنجر: حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة الإمام حسين (عليه السلام) هي بيئة شاملة تدعم الابتكار والشركات المعرفية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومختبرات متقدمة. تهدف إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مجالات مختلفة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي في إيران، مع إمكانية أن تكون نموذجًا للحدائق التكنولوجية في المنطقة.

خلال الزيارة، تم عقد اجتماع حيوي حضره ممثلون من مختلف التخصصات العلمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار. وقدم عدد من النخب العلمية آرائهم وتصوراتهم حول أهمية تعزيز البحث العلمي في المجالات الدفاعية والتكنولوجية، وتم التأكيد على الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز قدرات البلاد الاستراتيجية.

وتبقى هذه الاجتماعات خطوة هامة في تعزيز الربط بين العلوم والتكنولوجيا والقوة الوطنية مؤكدة على دور الشباب في القيادة للمستقبل بالابتكار والتطور المستمر.