تفاصيل جديدة حول اعتقال بريطانيين اثنين في إيران

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وقال أصغر جهانغير إن هذين الشخصين وُضعا تحت المراقبة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وجرى اعتقالهما من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان خلال ديسمبر/يناير.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، لكنهما كانا يجمعان معلومات في عدة محافظات بحجة القيام بأعمال بحثية ودراسات أكاديمية.

وأضاف جهانغير أن هؤلاء الأفراد كانوا يتعاونون مع مؤسسات تعمل كواجهات لأجهزة استخبارات تابعة لدول غربية معادية، وذلك تحت غطاء الأنشطة البحثية والعلمية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركاتهما بدقة أثناء قيامهما بجمع المعلومات في مدينة كرمان، وتم اعتقالهما بعد تنفيذ عمليات استخباراتية منسقة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس القضاء في محافظة كرمان، حجة الإسلام إبراهيم حميدي، بأن التحقيقات أثبتت وجود صلة بين المعتقلين وعدة مؤسسات تابعة لأجهزة استخبارات أجنبية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.



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وأضاف أن لقاء السفير البريطاني، هوغو شورتر، بالمعتقلين جرى في مكتب الادعاء العام والثورة بمحافظة كرمان، وذلك بعد موافقة السلطات القضائية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشدد حميدي على أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من السفير البريطاني، وبعد الحصول على موافقة الجهات القضائية والأمنية المختصة.