ساعر: 'إسرائيل' ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية لإتفاق غزة

العالم – فلسطين

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أضاف ساعر أن" إسرائيل" تطالب بإخلاء القطاع من السلاح تماماً، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء وقال خلال مؤتمر صحافي في القدس: «عقدنا مساء أمس (الاثنين) اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني. قررنا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. هذا سيحصل هذا الأسبوع». وبموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس ، كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في الثالث من فبراير (شباط).

وحول حكم غزة في المستقبل، قال وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي: «الأمر الأهم هو سياسة القضاء على التطرف».



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وأضاف: «لن ندعم خطة تتضمن نقل السيطرة المدنية على غزة من (حماس) للسلطة الفلسطينية».

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف النار في 19 يناير (كانون الثاني) بعد حرب مدمِّرة استمرَّت 15 شهراً في قطاع غزة، عقب هجوم غير مسبوق نفذته «حماس» على جنوب فلسطين المحتلة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في «حماس» إن هناك «احتمالاً كبيراً» لإطلاق سراح ستة رهائن أحياء يوم السبت القادم.



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وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه: «المطلوب في الوقت الحالي هي أن توافق "إسرائيل" على الدخول في محادثات المرحلة الثانية من صفقة الرهائن وتقديم ضمانات بشأن القضايا الإنسانية، والسماح بدخول المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة للبناء»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».



وكادت الهدنة أن تنهار قبل أيام قليلة بعد أن هددت «حماس» بتعليق إطلاق سراح الأسرى وتلويح" إسرائيل" باستئناف الحرب، وسط تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

لكن بعد جهود بذلها الوسطاء القطريون والمصريون، أطلقت «حماس»، السبت، سراح 3 أسرى إسرائيليين وأفرجت" إسرائيل" عن 369 معتقلاً فلسطينياً.