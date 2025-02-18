شاهد.. أحد مُسيرة استطلاعية انتحارية تكتيكية لحرس الثورة الاسلامية

العالم- ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه تم الكشف عن طائرات مسيّرة انتحارية واستطلاعية تكتيكية جديدة تابعة للقوات البرية في حرس الثورة الاسلامية، وذلك خلال مناورات "الرسول الأعظم 19".

وتم خلال المناورات الإعلان عن مجموعة من الطائرات المسيّرة، من بينها: طائرة الاستطلاع الهجينة "بينا" بمدى عملياتي يصل إلى 40 كيلومترًا. طائرتا الاستطلاع "قنديل 4 و5" بمدى 100 كيلومتر، وزمن تحليق يصل إلى 5 و10 ساعات على التوالي.

الطائرة المسيّرة العمودية القاذفة "أربعين" بمدى 10 كيلومترات، وقادرة على حمل قنبلة زنة 7 كيلوغرامات. الطائرة الانتحارية "رعد 2" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة 5 كيلوغرامات.



إقرأ أيضا.. قائد الدفاع الجوي الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد

الطائرة الانتحارية "رعد 3" بمدى 100 كيلومتر ورأس حربي بزنة 12 كيلوغرامًا. الطائرة الانتحارية "صاعقة" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة كيلوغرام واحد.

المسيّرة القتالية الصغيرة "صابر"، القادرة على حمل أنواع مختلفة من الذخائر المضادة للدروع والأفراد والتحصينات، بمدى عملياتي يصل إلى 5 كيلومترات.

يُذكر أنه خلال المرحلة الأولى من مناورات "الرسول النبي الأعظم 19"، تم الكشف عن المسيّرة الانتحارية "رضوان" بمدى 20 كيلومترًا وزمن تحليق يصل إلى 20 دقيقة، وقد دخلت الخدمة الفعلية.

تتميز هذه الطائرات بسهولة وسرعة التشغيل، مما يمنح وحدات الاستجابة السريعة في القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية قدرات جديدة في مواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة في المناطق الجبلية ذات التضاريس المعقدة.