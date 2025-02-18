منع الطيران الإيراني من دخول لبنان

العالم - نقطة تواصل

وعلى وقع هذه المستجدات دعى حزب الله إلى اعتصام شعبي سلمي رفضاً لهذه الضغوط« إلا أن هذا الاعتصام تعرض للاستهداف، ما أثار ردود فعل واسعة حول دلالات هذا التصعيد وانعكاساته على المشهد الداخلي.

المنصات الرقمية في لبنان ضجت بتفاعلات واسعة حول قرار منع الطيران الإيراني من دخول الأجواء اللبنانية، وسط انقسام في الآراء، بين من يراه خضوعاً للإملاءات الأميركية والإسرائيلية، ومن يعتبره قرارا سياديا.

في المقابل تصاعدت التساؤلات حول استمرار الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، دون أي إجراءات مماثلة، وذلك من خلال التوغل الإسرائيلية وتنفيذ عمليات اغتيال بحق المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وكان آخرها في عاصمة الجنوب في صيدا.

كما أن استهداف الاعتصام الشعبي السلمي الذي دعا إليه حزب الله أشعل موجة من التعليقات بين مؤيد ومندد، و البداية مع مقطع فيديو للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله الذي انتشر في هذه المناسبة على نطاق واسع وحصد المشاهدات الكثيفة وكأنه كان يستشرف المستقبل.

حيث يقول السيد الشهيد في هذا الفيديو: "ليسمعوا جميعاً.. لبنان الذي قدمنا على أرضه أغلى قادتنا، وأزكى علمائنا، وأحب إخواننا وأبنائنا ونساءنا وأطفالنا شهداء.. لبنان هذا لن يكون إسرائيليا.. لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام."

وكانت منصة إكس الأكثر تفاعلا من المنصات الرقمية الأخرى تحديدا في هذا الموضوع، وتحت هاشتاغ #مطار_بيروت.. وهاشتاغ #كرمال_السيادة_نازلين و هاشتاغ #يسقط_الاحتلال_والوصاية وأيضا هاشتاغ #الاعتصام_الشعبي.

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