الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الدوحة ملتزمة بدعم مفاوضات غزة للمرحلة الثانية

الدوحة ملتزمة بدعم مفاوضات غزة للمرحلة الثانية
الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لم تبدأ بعد بشكل رسمي، وأن قطر منخرطة في جهود المجموعة العربية بشأن غزة.

العالم - قطر

وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، التزام الدوحة بدعم جهود البدء في التفاوض بشأن اتفاق غزة، وتأمل أن يفضي إلى المرحلة الثانية.

وتابع: “سنطبق بنود المرحلة الأولى لننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، وأشار إلى أنه ليس هناك خيار آخر غير المفاوضات، والجهد التفاوضي ما زال جاريا.

وأضاف: “الوفود تذهب وتأتي ولا مواعيد محدّدة، لكننا سمعنا تصريحات إيجابية من جانب إسرائيل ونتمنى أن تصبّ في مصلحة المرحلة الثانية”.

إقرأ أيضا.. معروف يطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار

وفيما إذا كان قد وصل الوساطة التزامٌ إسرائيليّ بانخراطها في المرحلة الثانية من المفاوضات، رد الأنصاري: لن نعلق نيابة عن حكومة الإحتلال بشأن انخراطها في التّفاوض لكن الأجواء إيجابية.

روابط ذات صلة

ساعر: 'إسرائيل' ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية لإتفاق غزة

مبعوث ترامب يؤكد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بالفيديو.. اسماعيل رضوان خروقات الاحتلال تهدد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة