الدوحة ملتزمة بدعم مفاوضات غزة للمرحلة الثانية

العالم - قطر

وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، التزام الدوحة بدعم جهود البدء في التفاوض بشأن اتفاق غزة، وتأمل أن يفضي إلى المرحلة الثانية.

وتابع: “سنطبق بنود المرحلة الأولى لننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، وأشار إلى أنه ليس هناك خيار آخر غير المفاوضات، والجهد التفاوضي ما زال جاريا.

وأضاف: “الوفود تذهب وتأتي ولا مواعيد محدّدة، لكننا سمعنا تصريحات إيجابية من جانب إسرائيل ونتمنى أن تصبّ في مصلحة المرحلة الثانية”.



إقرأ أيضا.. معروف يطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار

وفيما إذا كان قد وصل الوساطة التزامٌ إسرائيليّ بانخراطها في المرحلة الثانية من المفاوضات، رد الأنصاري: لن نعلق نيابة عن حكومة الإحتلال بشأن انخراطها في التّفاوض لكن الأجواء إيجابية.