لازاريني: إقتحام مدراس أونروا انتهاك لحصانة الأمم المتحدة

العالم – فلسطين



وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وموظفون من بلدية القدس مركز تدريب قلنديا التابع للـ”أونروا”، وأمروا بإخلائه فورًا، سبقه اقتحام لـ3 مدارس وإصدار أوامر بإغلاقها.

وأكد “لازاريني” في تصريحات صحفية أن 350 طالباً و30 من طاقم عمل “أونروا” تأثروا باقتحام مركز تدريب قلنديا، جراء إطلاق القوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وتابع أن 250 طالباً كذلك قد تأثروا باقتحام القوات وموظفي بلدية الاحتلال بالقدس 3 مدارس لـ”أونروا”، صباح اليوم، مُديناً هذه الإجراءات التي تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين.



شاهد أيضا..'الأونروا' تعترض على تهجير الفلسطينيين من غزة وترفض خطة ترامب

وشدد “لازاريني” أن هذه الاقتحامات تشكل انتهاكًا للحق الأساسي في التعليم، وكذلك انتهاكًا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وطالب المفوض العام بضرورة الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية واحترام منشآت الأمم المتحدة في جميع الأوقات وفي كل مكان.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قانونين، يحظر أحدهما نشاط وكالة “أونروا” داخل “المناطق الخاضعة لـلسيادة الإسرائيلية”، فيما يحظر الآخر أي اتصال مع الوكالة.

وأمس الاثنين، أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتطبيق الفوري لقانون حظر “أونروا”، رغم الإدانات العربية والدولية الواسعة.