مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية قصرة جنوب نابلس

العالم – فلسطين



وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من قنابل الغاز باتجاه المسجد الكبير في القرية تزامنًا مع صلاة المغرب، ما أدى لإصابة المصلين داخله بحالات اختناق.



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وتتعرض قرية قصرة لاقتحامات يومية تشنها قوات الاحتلال، ويتخللها مواجهات مع الشبان الذين يتصدون للقوات المقتحمة بالحجارة.