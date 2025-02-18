8 خروقات إسرائيلية لهدنة لبنان خلال 24 ساعة

العالم – فلسطين



وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، رصدت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور، والطيران الحربي على علو متوسط فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي.

وأشارت إلى تفجير قوات الاحتلال لمنشآت في خراج بلدة كفر شوبا. منوهة إلى أنه التفجير الثاني في أقل من 72 ساعة.

وأصيب مواطنان لبنانيان، برصاص قوات الاحتلال، خلال عمليات التمشيط من مركز المنارة المعادي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل، بالإضافة لتفجيرين آخرين في بلدة العديسة.

شاهد أيضا.. تساؤلات حول سماح لبنان للسوريين بالعودة الى بلادهم عبر مطار بيروت

وفي ساعات الليلة الماضية، شنّ طيران الاحتلال غارتين استهدفتا مجرى نهر الليطاني بين جسر لحد ومنطقة المحمودية في العيشية، وأخرى استهدفت منطقة عين الزرقا، عند أطراف بلدة طير حرفا في القطاع الغربي.

وواصلت قوات الاحتلال، وفقًا لـ “الوكالة الوطنية للإعلام”، أعمال التفجير في بلدة كفر كلا؛ ونفذت تفجيرات متعددة ومتواصلة استهدفت منشآت المواطنين المدنية في البلدة.

وفجر اليوم، انسحبت قوات الاحتلال من المناطق التي أعادت احتلالها بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 في الجنوب اللبناني، وفق تفاهمات وقف إطلاق النار والهدنة في لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الإثنين، أن قواته ستبقى في 5 “نقاط استراتيجية” داخل لبنان. وأكد المتحدث باسم الجيش: “سنترك قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان”.



