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قائد جيش إيران: أي تحرك معادٍ سيواجه برد حاسم

قائد جيش إيران: أي تحرك معادٍ سيواجه برد حاسم
الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أکد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن جيش الجمهورية الاسلامية قادر على الرد بقوة لأي تحرك من جانب العدو ضد البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم، نوه اللواء موسوي بالمناورات التي نفذها الجيش الايراني، وقال : إن هدف من هذه المناورات هو استعراض قوة الجيش واقتدار القوات المسلحة الايرانية في مواجهة الأعداء، وتجسيد الانجازات الوطنية في المجالات الدفاعية قوة البلاد الرادعة.

وأضاف: اليوم نحن نرصد تحركات العدو، في كافة المناطق ومستعدون باستخدام احدث الاجهزة والاعتدة مواجهته بكل اقتدار لو اقدم على أي عمل ضدنا.

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وصرح القائد العام للجيش، انه "من خلال التطوير المستديم لقدراتنا الدفاعية، سنرد بقوة وحزم على التحركات الحمقاء التي تصدر عن اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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