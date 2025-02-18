قائد جيش إيران: أي تحرك معادٍ سيواجه برد حاسم

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم، نوه اللواء موسوي بالمناورات التي نفذها الجيش الايراني، وقال : إن هدف من هذه المناورات هو استعراض قوة الجيش واقتدار القوات المسلحة الايرانية في مواجهة الأعداء، وتجسيد الانجازات الوطنية في المجالات الدفاعية قوة البلاد الرادعة.

وأضاف: اليوم نحن نرصد تحركات العدو، في كافة المناطق ومستعدون باستخدام احدث الاجهزة والاعتدة مواجهته بكل اقتدار لو اقدم على أي عمل ضدنا.



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وصرح القائد العام للجيش، انه "من خلال التطوير المستديم لقدراتنا الدفاعية، سنرد بقوة وحزم على التحركات الحمقاء التي تصدر عن اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية".