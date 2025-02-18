قاليباف: الشوری الإسلامي يسعى لتطوير علاقات ايران الدولية والإقليمية

العالم _ ايران

وفي تصريح له قبل مغادرته إلى جمهورية أذربيجان، مشاركا في الدورة الـ 15 لمنتدى البرلمانات الآسيوية باستضافة باكو غدا، لفت قاليباف الى، ان "مجلس الشورى الإسلامي كان أحد الأعضاء المؤسسين المؤثرين في هذا المنتدى".

وأضاف : إن ما يزيد عن 30 وفداً من الدول الآسيوية، ستشارك في هذه القمة وهو ما يوفر فرصة جيدة للغاية من اجل تطوير العلاقات فيما بينها.

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وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أن "جمهورية أذربيجان لديها علاقات تاريخية ومتنوعة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وخلال هذه الزيارة سيكون لدينا لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في هذا البلد، بمن فيهم الرئيس ورئيس مجلس النواب، وهي فرصة مواتية لتطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين".