عميد أسرى الفلسطينيين: سيتم إبعادي لخارج الوطن بعد الإفراج عني

العالم - فلسطين

وبحسب موقع" قدس برس"، قالت عائلة الأسير نائل البرغوثي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحافية، إن "نائل اتصل بزوجته وأبلغها أنه سيفرج عنه الأسبوع المقبل وسيتم إبعاده إلى خارج الوطن".

وأوضحت العائلة بأن "البرغوثي قبِل بقرار الإبعاد، وسيتم الإفراج عنه الأسبوع المقبل ضمن صفقة التبادل".

يُذكر أن البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 45 عامًا ويلقبه الأسرى بـ"أبو النور".



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دخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عامه الـ44 في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما في سجن متواصل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم إبرام العديد من صفقات تبادل الأسرى التي تمت في إطار المفاوضات.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتعتزم قوات الاحتلال إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا لدى المقاومة في قطاع غزة.