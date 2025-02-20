شاهد الإحتلال يسعى لإعادة رسم للخارطة الجغرافية بمخيمات شمال الضفة

العالم – خاص بالعالم

ليست ثقيلة هذه الخطوات انما هاي خطوات ثابتة نحو الموت والحياة، العم عادل البشر من مخيم جنين نزح من مخيمه إلى هذه البناية السكنية المحيطة ببنايات حولها جيش الاحتلال إلى ثكنات عسكرية.

بعد شهر كامل من بدء السور الحديدي، اشتدّت القبضة العسكرية على مخيم جنين ومخيمات شمال الضفة الغربية، والهدف؛ فرض السيطرة الكاملة على مدن ومخيمات الضفة.



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وقال أيمن يوسف| دكتور العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية: نعتقد انها عملية السور الحديدي والتي مر عليها 30 يوما وأهدافها الاستراتيجية تكون واضحة هو إفراغ المخيم من الداخل وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين من 15 الى 20,000 نازح اليها،وفي الحقيقه قد اضر بحق اللجوء وحق العوده وحق تقرير المصير".

ليست مجرد عملية عسكرية، بل اعادة رسم للخارطة الجغرافية في مخيمات شمال الضفة، 40 ألف نازح من هذه المخيمات بحسب تقديرات أممية، ممارسات تهدف بوضوح إلى فرض ضم الضفة وتهجير اللاجئين من المخيمات الفلسطينية.

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