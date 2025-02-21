تفجيرات تل أبيب عملية أم مخطط لتحقيق مآرب

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وأعطى وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتكثيف العمليات في مخيم طولكرم وكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة.

مصادر متابعة لم تستبعد أن تكون الانفجارات التي ضربت ثلاث حافلات في منطقة بات يام جنوبي تل أبيب مفتعلة ومحاولة للتضليل، في ظل عدم وجود جرحى أو قتلى لتفجير الوضع في الضفة الغربية.



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واضافت ان الهدف من تلك البروباغاندا ربما أتى من أجل تحقيق أهداف لاحقة بموازاة الاحتقان الداخلي الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في توابيت والاتهامات للحكومة بخذلانهم.

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