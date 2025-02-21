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تفجيرات تل أبيب عملية أم مخطط لتحقيق مآرب

تفجيرات تل أبيب عملية أم مخطط لتحقيق مآرب
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه إصدار مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بتنفيذ عملية هجومية مكثفة في الضفة الغربية، وذلك بعد وقوع سلسلة انفجارات استهدفت محطة حافلات في بات يام جنوبي تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - بانوراما

وأعطى وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتكثيف العمليات في مخيم طولكرم وكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة.

مصادر متابعة لم تستبعد أن تكون الانفجارات التي ضربت ثلاث حافلات في منطقة بات يام جنوبي تل أبيب مفتعلة ومحاولة للتضليل، في ظل عدم وجود جرحى أو قتلى لتفجير الوضع في الضفة الغربية.

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واضافت ان الهدف من تلك البروباغاندا ربما أتى من أجل تحقيق أهداف لاحقة بموازاة الاحتقان الداخلي الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في توابيت والاتهامات للحكومة بخذلانهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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