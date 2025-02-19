مداهمة منزل خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال قامت بتعليق أمر استدعاءه لجلسة استماع في المحكمة الإسرائيلية العليا حول إبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر بعد تسليمه القرار في أغسطس/آب الماضي.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت في حينه قرارا يقضي بمنع خطيب المسجد الأقصى من دخول الحرم القدسي لمدة 6 أشهر.

وجاء قرار شرطة الاحتلال بإبعاد الشيخ “صبري” عن القدس على خلفية نعيه خلال خطبة صلاة الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد القائد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو/ تموز الماضي.

وقال الشيخ “صبري”، وقتها إن عملية التحريض ضده لم تتوقف حتى مع بعد عملية اعتقاله وإبعاده عن المسجد الأقصى، لكنه شدد أنّ “كل المخططات والسياسات التي تحاول تهويده مصيرها الفشل، إذ سيظل إسلاميًا عربيًا مهما حاولوا تشويه ذلك”.

هذا وقد أدانت حركة “حماس” قرار إبعاد خطيب الأقصى، واعتبرته “تعسفيًا وانتقامًا” من الشيخ؛ لدوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى.