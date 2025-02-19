حماس تدعو حكومة فيجي للتراجع عن قرار فتح سفارتها بالقدس

العالم - فلسطين

وأدانت “حماس” في بيان صادر عنها بأشد العبارات قرار رئيس حكومة جمهورية فيجي، سيتيفيني رابوكا، بفتح سفارة بلاده لدى الكيان الاسرائيلي في القدس المحتلة.

واعتبرت الحركة أن: هذه الخطوة اعتداءً صارخاً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بأن القدس أرض فلسطينية محتلة.

وطالبت حماس حكومة فيجي بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير الشرعي، والذي يضعها في موقف الشريك للاحتلال الاسرائيلي في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، ودعتها للانحياز لقيم العدالة والإنسانية وحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وصادقت حكومة فيجي، الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقرا لسفارتها بإسرائيل في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها بشدة الخارجية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية في فيجي عبر بيان على منصة “إكس”، إن الحكومة ببلادها “صادقت على أن تكون سفارة البلاد بإسرائيل في القدس”.

وأضافت أنه “سيتم إجراء التقييمات اللازمة للمخاطر من قبل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، قبل وأثناء عملية إنشاء السفارة”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقبل قرارها هذا، كانت فيجي تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في إسرائيل عبر قنصلية عامة تقع في تل أبيب.

ويعتبر قرارها افتتاح سفارة بالقدس بمثابة رفع لمستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل من قنصلية عامة إلى سفارة.

بدورها قالت الخارجية في السلطة الفلسطينية عبر بيان، إنها “تدين بشدة” قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا.

وقالت إن هذه الخطوة تعد “انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة”.

كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار فيجي “عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ”.