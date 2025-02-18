قوات الدعم السريع ترتكب جريمة في القطينة بولاية النيل الأبيض في السودان

العالم - السودان

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 433 قتيلا في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض

وقالت الخارجية السودانية في بيان إن قوات الدعم السريع لجأت لأسلوبها المعتاد في الانتقام من المدنيين العزل في القرى والبلدات الصغيرة بعد أن تعرضت لهزائم متلاحقة من الجيش السوداني.

وبحسب محامو الطوارئ -جماعة حقوقية- فإن قوات الدعم السريع هاجمت على مدار ثلاثة أيام ماضية ضاحيتي الكداريس والخلوات في محلية القطينة، واستهدفت المدنيين العزل في مناطق خالية تماماً من أي مظاهر عسكرية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين.

بينما قالت وزارة الخارجية في الحكومة التي يقودها الجيش من بورتسودان في بيان صحفي، إن "هجمات قوات الدعم السريع على القطينة تسببت في مقتل 433 شخصاً من ضمنهم أطفال، وعدت الأمر بأنه أسوأ مذبحة ترتكبها قوات الدعم السريع بعد جريمة الإبادة الجماعية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور".

وقال محامو الطوارئ في بيان صحفي الثلاثاء إن “قوات الدعم السريع نفذت أيضاً إعدامات ميدانية وعمليات خطف وإخفاء قسري ونهب الممتلكات الخاصة للأهالي في القطينة. كما تعرض الفارون الذين حاولوا عبور النيل للرصاص الحي، مما أدى إلى غرقهم في جريمة إبادة جماعية متعمدة".

وأضاف البيان: “إننا ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الوحشية، والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين العزل".