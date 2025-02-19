موجة اعتقالات واقتحامات تطال عدة مناطق في الضفة الغربية

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وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في محافظة بيت لحم، واحتجزت 14 مواطنا لساعات خلال مداهمة بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم علي ذويب، وإبراهيم سليمان ذويب من زعترة، ومحمد عيد العروج، ومحمد مصطفى عيسى عروج وهو أسير محرر، وفيصل حسن العروج من بلدة جناتا شرقا، والطفل معين غسان صلاحات (14عاما) من بيت فجار.