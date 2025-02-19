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موجة اعتقالات واقتحامات تطال عدة مناطق في الضفة الغربية

موجة اعتقالات واقتحامات تطال عدة مناطق في الضفة الغربية
الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

وسط حالة من القلق والخوف شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت ستة مواطنين على الأقل من محافظة بيت لحم.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في محافظة بيت لحم، واحتجزت 14 مواطنا لساعات خلال مداهمة بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم علي ذويب، وإبراهيم سليمان ذويب من زعترة، ومحمد عيد العروج، ومحمد مصطفى عيسى عروج وهو أسير محرر، وفيصل حسن العروج من بلدة جناتا شرقا، والطفل معين غسان صلاحات (14عاما) من بيت فجار.

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