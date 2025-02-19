الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم..اعتقالات وتدمير للبنية التحتية

العالم _ فلسطين المحتلة

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيماتها، مع سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات. كما اقتحمت القوات ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وارتاح جنوبًا، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت عددًا من المواطنين، بينهم نازحون من مخيم نور شمس، ومن بين المعتقلين: علي أبو زهرة، وأيمن ترابي، ونائل البنا ونجله يوسف، وعبد الرحمن هاني محمد عبد الله.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع وأحياء المدينة، ونصبت حواجز عسكرية في عدة مواقع، بما في ذلك شوارع نابلس ودوار شويكة ودوار فرعون. كما قامت بتفتيش المركبات والتحقق من هويات الركاب، مما أدى إلى احتجاز عدد من الشبان وحققت معهم ميدانيًا.

وفي حادثة أخرى، اصطدمت آلية عسكرية للاحتلال بمركبة مدنية على شارع نابلس، حيث أطلق الجنود القنابل الصوتية تجاه المركبة ومنعوا طواقم الإسعاف من الاقتراب منها لفترة طويلة.

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وفي سياق متصل، شهد مخيم طولكرم عمليات هدم واسعة لمنازل المواطنين، حيث تم إخطار 14 منزلًا بالهدم بدعوى شق شارع داخل المخيم. وقد تواصلت جرافات الاحتلال في هدم المنازل منذ صباح أمس، بينما أحرقت قوات الاحتلال عددًا آخر من المنازل، وسط إطلاق نار.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، أن الإحصائيات تشير إلى تدمير 50 منزلًا وإحراقه، بالإضافة إلى تدمير 300 محل تجاري، مما أدى إلى نزوح 11 ألف مواطن من أصل 15 ألفًا كانوا يعيشون في المخيم.

في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم نور شمس، حيث انتشرت جنود المشاة في حاراته وداهموا المنازل، وأحرقوا منزلًا لعائلة فيصل في حارة المنشية. كما استولت على منزلين في شارع نابلس وحولتهما إلى ثكنة عسكرية.

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وتستمر قوات الاحتلال في إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يعزل المدينة عن القرى والبلدات المحيطة بها.