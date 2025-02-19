العالم _ سوريا

وبحسب التقارير فبعد أكثر من ثلاثة عقود على مغادرته قسرا، عاد الحاخام يوسف حمرا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقد زار يوسف حمرا، برفقة مجموعة من اليهود، عددًا من الكنس في دمشق، بما في ذلك كنيستي "الفرنج" و"الراكي"، بالإضافة إلى مدرسة "ابن ميمون" اليهودية وكنيس "جوبر".

وفي حديثه، أشار حمرا، الذي كان أحد الحاخامات البارزين في يهود سوريا، إلى أنه عاد إلى منزله في دمشق بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب. وعبّر عن مشاعره قائلاً: "لم أتعرّف على منزلي الذي بنيته بيدي، لكن الذي تغير في الحقيقة هو البلد".

ودعا حمرا اليهود في الغرب إلى زيارة سوريا، قائلاً: "تعالوا إلى سوريا وشاهدوا بأنفسكم. ربما يتغير رأيكم وتريدون العودة".

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من جهته، أشار معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، إلى أن هذه الزيارة تمثل عودة أول وفد يهودي إلى سوريا بعد 33 عامًا. وأكد أن الحكومة الجديدة في دمشق تدعم عودة جميع السوريين إلى وطنهم، حسب تعبيره.

وأدعى مصطفى: "بقي عدد قليل جدًا من اليهود في سوريا. نريد تحرك المجتمع الدولي من أجل إعادة بناء الكنس اليهودية ورفع العقوبات عن سوريا"، موجهًا رسالة إلى يهود سوريا في جميع أنحاء العالم قائلاً: "وطنكم آمن، يمكنكم العودة".