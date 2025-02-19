زيلينسكي ينتقد عرض ترامب للمعادن النادرة

العالم-اوروبا

وأضاف زيلينسكي في تصريحات للصحافيين خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة تعليقاً على العرض الأميركي: «إذا كنا سنعطي شيئاً فيجب أن نحصل على شيء في المقابل».

وتابع أن بلاده لا تريد أن تكون مركزاً للمواد الخام لأي قارة، وأن الأمر لا يتعلق بالصداقة أو الشراكات، لكنَّه شدد على أنه لا يريد انقطاع دعم الولايات المتحدة، بل يود من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوقوف بشكل أكبر إلى جانب أوكرانيا.

وانتقد زيلينسكي عدم مشاركة بلاده في المفاوضات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب، فقال إن الحرب تجري داخل أوكرانيا وليس الولايات المتحدة وأوروبا، وإن غياب كييف عن المفاوضات «يثير تساؤلاتنا».

وتابع بالقول: «عندما يقولون (هذه خططنا لإنهاء الحرب) فذلك يثير تساؤلاتنا. أين نحن؟ أين نحن من طاولة المفاوضات هذه؟ فتلك الحرب تدور رحاها داخل أوكرانيا».

إقرأ أيضاً..زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين، بهذا الشرط.. + فیدیو

وشدد على أن أوكرانيا تريد سلاماً عادلاً ومستداماً، لكنه اعتبر أن وقف إطلاق النار سيكون خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، مؤكداً على ضرورة التحرك إلى الأمام «مع الدول التي يمكن أن تعطينا حقاً ضمانات أمنية».

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة اقترحت الاستحواذ على 50 في المائة من المعادن النادرة في أوكرانيا، حيث توجد هناك أنواع نادرة من المعادن الأرضية، بالإضافة إلى التيتانيوم واليورانيوم والليثيوم وغيرها.