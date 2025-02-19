الاحتلال يجبر 90 بالمئة من سكان مخيم طولكرم علی النزوح القسری

العالم - مراسلون

تتقدم ببطئ لكنها تزأر للدمار السريع، فتسقط المنازل واحداً تلو الاخر؛ انها جرافات الاحتلال، حيث تتناثر الذكريات تحت سطوة الحديد بعد ان قرر الاحتلال هدم 14 منزلاً في مخيم طولكرم لشق طريق علی حساب ماضي اللاجئين وحاضرهم.

مصطفی أحد سكان المخيم، راقب من بعيد تدمير بيته وصرخ بصمت مع كل جدار ينهار من منزله وكأن غباره المتناثرة عالقة في حنجرته.

في خضم صمت المخيم المكلوم علی فراق أهله تتردد خطوات جيش الاحتلال الذي يستعرض قوته في مكان فارغ بعد ما نهبه كغنيمة حرب ودمره.

سكان الخيم يؤمنون بأن العدوان سيزول فيضل الأمل يربط قلوبهم كخيط رفيع يمتد بين ماض مستمر ومستقبل قريب.

تتلاشی ملامح الحياة أمام آلة الحرب الاسرائيلية في مخيمات الضفة الغربية فلا شئ سوی الدمار والخراب علی طول امتداد المخيم، لكن يبقی صمود أهالي المخيم شاهد علی إرادة لاتنكسر.

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