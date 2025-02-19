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اعتقال الشيخ أدهم الخطيب ممثل أتباع أهل البيت في سوريا

اعتقال الشيخ أدهم الخطيب ممثل أتباع أهل البيت في سوريا
الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الأجهزة الأمنية في سوريا الشيخ أدهم الخطيب، ممثل مراجع أتباع أهل البيت عليهم السلام في سوريا، بعد دخوله مكتبه في حي السيدة زينب بدمشق، حيث تم اعتقال نجله ومرافقه أيضًا، واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية.

العالم _ سوريا

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" من مصادره اليوم الاربعاء أن الأجهزة الأمنية في سوريا أفرجت عن الشيخ “أدهم الخطيب”، مع نجله ومرافقه بعد مضي نحو ساعة على اعتقالهم.

ولم يتم الكشف عن التهم الموجهة إليهم أو تقديم توضيح رسمي حول أسباب التوقيف، مما أثار استياءً واسعًا بين أتباع أهل البيت عليهم السلام.

وبحسب المرصد، يُرجح مقربون من الشيخ أن يكون سبب توقيفه مرتبطًا بخطبة الجمعة الماضية، التي انتقد فيها تجاهل الأجهزة الأمنية لشكاوى أبناء الطائفة بشأن الاستيلاء غير القانوني على منازلهم وإجبارهم على مغادرتها دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تقاعس الجهات الأمنية في التعامل مع قضية المخطوفين.

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في المقابل، لم تصدر السلطات الامنية أي بيان رسمي يوضح أسباب التوقيف.

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