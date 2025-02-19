قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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امير قطر يلتقي سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي
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بوتين: روسيا مستعدة للعودة الى طاولة المفاوضات بشان أوكرانيا
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الرئيس الروسي بوتين:مستعد للقاء ترامب ولكن بعد التحضير المناسب
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قوات الاحتلال تستهدف تجمعا لاهالي بلدة كفر كلا بجنوب لبنان بقنابل صوتية
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امير قطر: نؤكد دعمنا لكافة السبل التي تعزز استقرار المنطقة
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امير قطر: تناولنا اهمية انجاح العملية السياسية في سوريا
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امير قطر: اكدت التزامنا لانجاح الاتفاق لضمان دخول المساعدات
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امير قطر: شددنا على ضرورة الالتزام بوقف اطلاق النار في غزة
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امير قطر: التفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة
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امير قطر: اتفقنا على ان سبل حل النزاعات هو الحوار البناء