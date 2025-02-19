وزير أوروبي يقر..أنظمتها الدفاعية رهينة الهيمنة الأمريكية!

العالم-اوروبا

وقال فرانكن في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "عندما نتحدث عن المقاتلة F-35، وعندما نتحدث عن أنظمة الصواريخ من طراز أرض-جو، فهي تقريبا كلها أمريكية"، مؤكدا أن معظم الأنظمة الدفاعية الأساسية في أوروبا مصدرها الولايات المتحدة.

أما فيما يتعلق بطائرات النقل الثقيلة، فقد قال الوزير إن الخيار الأفضل هو الطائرة الأمريكية Chinook.

وأضاف أن الطائرة المماثلة التي تم تطويرها من قبل الاتحاد الأوروبي المشترك للصناعت العسكرية " الكونسورتيوم الأوروبي" وهي NH90، كانت "فظيعة".

هذ واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن سئمت من المطالبة بأدب بأن تتولى أوروبا مسؤولية أكبر في الدفاع المشترك، وأن على الأخيرة ألا تعوّل بعد الآن على حماية أمريكية دائمة.

من جانبها، أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن شهد نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يدفع أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية، بما في ذلك دراسة استخدام الأصول الروسية المجمدة.

وأضافت الصحيفة أن أوروبا "وجدت نفسها في فخ الاعتماد الأمني على حليف يتصرف كعدو أكثر من كونه صديقًا"، مما دفعها للإقرار بنقص الموارد المخصصة للدفاع.

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على صعيد متصل، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساهمة الأوروبية المحدودة في تعزيز قدرات الحلف الأطلسي، مطالبا جميع الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من إجمالي ناتجها المحلي.

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الأمريكي مايكل هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا في الوقت الراهن، مما يعكس استمرار الالتزام الأمريكي بالأمن الأوروبي رغم التحديات والخلافات القائمة.