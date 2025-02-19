بزشكيان: تنفيذ الاتفاقيات يعزز العلاقات بين طهران والدوحة

العالم - ايران

وشدد الرئيس الإيراني خلال الاجتماع المشترك بين الوفود العليا للبلدين على أن العلاقات بين إيران وقطر لطالما كانت في مسار تصاعدي، موضحًا أن الروابط الدينية والثقافية المشتركة، فضلًا عن المصالح المتبادلة، تشكل أساسًا قويًا لتعزيز وتوسيع هذه العلاقات.

كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للدور الفاعل والبنّاء الذي تلعبه قطر في القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما في جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن ارتياحه لنمو العلاقات الثنائية، داعيًا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع هذا المسار.

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وأكد أن العلاقات بين إيران وقطر كانت دائمًا ودية وقائمة على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من توسع هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، لا يزال هناك مجال للوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه قادة البلدين.

وأضاف أمير قطر أن التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين يرتكز على المصالح المشتركة، مؤكدًا على أهمية عقد اجتماعات منتظمة للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، وذلك من أجل رفع مستوى التبادل والتعاون الاقتصادي إلى المستوى المستهدف.