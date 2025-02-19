انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان وقرار الابقاء على 5 نقاط

العالم _ العين الاسرائيلية

كما ركز المحللون الاسرائيليون على نتائج الحرب في غزة والتي فشلت في تحقيق اهدافها وعلى خطط العدوان على الضفة الغربية المحتلة.

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وعلق الاستاذ في العلاقات الدولية د. محمد قانصو على موضوع انتهاك قوات الاحتلال لاتفاق وقف الحرب في لبنان وابقاءها على احتلال 5 مناطق في الجنوب، قائلا: هذا الانتهاك هو ديدن السياسة الاسرائيلية التي لا تلتزم باتفاقات الدولية، ولعل وجود الاحتلال في هذه النقاط الـ5 بحجة انها لمراقبة تحركات المقاومة اللبنانية، هذا امر واهم، والسبب الرئيسي هو اعطاء الضمانات لمستوطني الشمال الذين ،مع كل المغريات التي قدمت لهم من الحكومة للعودة الى مغتصباتهم في شمال فلسطين، حتى الان لا يوجد اي تحرك منهم، ومعظمهم قد هاجروا من هذا الكيان الى الخارج.

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واضاف: ولكن نتنياهو يحاول بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واحتلال هذه النقاط الخمس ليعطي صورة للداخل الاسرائيلي بانه صاحب القرار الميداني ومنتصر ويريد ان يعطي ضمانات للعودة.

وتابع قانصو: في المقابل المشهد في المناطق الجنوبية المحررة يظهر ان الشعب اللبناني واهالي هذه القرى قد عادوا مصرين على العودة والتواجد فوق ركام منازلهم.

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