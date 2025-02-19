أهالي الضفة يتبرعون بالدم لمستشفيات الشمال وغزة

العالم _ مراسلون

ففي مدينة دورا جنوب الضفة نُظمت حملة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية لجمع مئات وحدات الدم وذلك لتزويد المستشفيات التي تشهد نقصا في بنوكها، وهذه الحملات ستستمر لأيام وسط اقبال الفلسطينيين، لمساندة إخوانهم في المناطق المستهدفة تحت عنوان (دمك حياة).



وانطلاقا من المسؤولية الكبيرة التي يشعر بها الفلسطينيون تجاه بعضهم، نظمت حملة أخرى في قرية الطبقة بالخليل، لجمع أغطية وملابس واحتياجات أخرى للنازحين في مخيمات ومدن شمال الضفة، وهي ضمن مبادرات شعبية لمساعدة الأسر المحتاجة، لا سيما في ظل منخفض عميق قادم.

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يشار أن هذه الحملة هي الخامسة التي نفذت في مدن الضفة الغربية ولاقت اهتماما كبيرا، إذ تم ارسال كميات كبيرة من الدم خلال الأشهر الماضية لقطاع غزة، إلى جانب احتياجات أخرى في مشهد يعبر عن وحدة الأرض والدم والهوية.