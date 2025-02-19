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العميد باكبور: جميع أهداف مناورات 'النبي الأعظم 19' تحققت

العميد باكبور: جميع أهداف مناورات 'النبي الأعظم 19' تحققت
الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، العميد محمد باكبور مساء اليوم الاربعاء ان جميع اهداف مناورات النبي الاعظم (ص) 19 في قسمي الهجوم والدفاع قد تحققت بدقة عالية وجودة كبيرة.

العالم - ايران

وابلغ العميد باكبور الصحفيين على هامش المرحلة الرئيسية لمناورة النبي الاعظم (ص) 19 للقوات البرية لحرس الثورة أنه تم تمرين سيناريوهات مختلفة في هذه المناورة بما فيها اختراق العدو والتصدي له.

واستطرد يقول انه تم تنفيذ الخطط المختلفة من قبل الوحدات التخصصية للقوات البرية في قسمي الهجوم والدفاع، وتحققت جميع اهداف المناورة.

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واوضح انه تم في هذه المرحلة من المناورة، تنفيذ كمية هائلة من النيران من قبل المسيرات الصغيرة والمسيرات المتجولة والمدفعية والوحدات المدرعة وطيران القوة البرية وفقا للتخطيط العملاني.

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