زيارة أمير قطر إلى طهران.. تنسيق وملفات مشتركة

العالم - بانوراما

وأعرب قائد الثورة الإسلامية عن أمله في أن تكون الاتفاقيات المبرمة في طهران مفيدة لكلا البلدين، وأن يتمكن الطرفان من أداء مسؤولياتهما تجاه بعضهما البعض كدول جارة بشكل أفضل. الى ذلك وقعت الدوحة وطهران عدد من الاتفاقيات الاقتصادية فيما بينهم.

كما أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على التعاون الاسلامي في اطار دعم اهالي غزة ووقف العدوان الاسرائيلي مشيرا الى تأكيد بلاده على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

بدوره شدد أمير قطر على تقوية العلاقات مشيرا أنه يزور طهران في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات تتطلب التشاور والتنسيق بشأنها مؤكدا أن الجانبين بحثا موضوع الاتفاق في غزة وقضية فلسطين وانهم شددوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والاستمرار في تدفق المساعدات.



وحول الموضوع تستضيف الحلقة خبيرين لتناقشهما هذه الأسئلة:

- ما أهمية زيارة أمير قطر الى طهران في خضم التحولات السياسية والتطورات الامنية التي تشهدها المنطقة؟

-- أمير قطر التقى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي ..ما دلالات هذا اللقاء واهم تجلياته؟

-- ما هي أبرز الملفات التي تهم البلدين الجمهورية الاسلامية وقطر؟

-- ايران ومن خلال سياستها المبنية على الحوار وعلاقات حسن الجوار تعمل على المساعدة في حلحلة ملفات المنطقة ..كيف لاقت قطر والدول العربية الاخرى تلك السياسة الايرانية؟

-- الجمهورية الاسلامية لطالما أكدت على حق الشعب السوري في تقرير مصيبره..ما أهم المواقف التي جمعت إيران وقطر حيال المسألة السورية؟

-- ما أهمية التأكيد على الاتلزام بوقف اطلاق النار في غزة؟ومواصلة تامين المساعدات الانسانية؟

-- هل نحن أمام ملفات أخرى حملها معه الضيف القطري وهل تناولت اللقاءات المفاوضات النووية بين ايران والغرب؟

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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