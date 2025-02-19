قاليباف:كيان الاحتلال لن ينجح مستقبلا كما فشل حتى الآن

العالم - ايران

والتقى قاليباف صباح اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس عُمان، خالد بن هلال بن ناصر المعولي، على هامش الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة لمجالس الدول الآسيوية (APA).

وأشار قاليباف إلى أن السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، مضيفًا أن إيران تعتبر تطوير هذه العلاقات مقدمة للحوار والتواصل والاستفادة من السلام المستدام.

وأضاف: نحن، الدول الإسلامية، نقف معًا، وفي ظل القرآن الكريم وتعاليم النبي الكريم (ص)، لا شك أننا سنشهد مستقبلًا مشرقًا.

كما أشار إلى العلاقات العريقة والمتينة بين إيران وعُمان، مؤكدًا أن هذه العلاقة أصبحت أكثر عمقًا اليوم، ومشيدًا بنهج عُمان القائم على الحوار والسعي إلى التفاهم على أساس المساواة والعدالة.

وفي سياق حديثه عن السياسات الأمريكية والصهيونية، قال قاليباف: ندرك جيدًا أن أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان للهيمنة وفرض سياساتهما بالقوة، وقد شاهدنا خلال العام الماضي الجرائم التي ارتكبوها، كما رأينا كيف انسحب ترامب من الاتفاق النووي، واليوم بعد وقف إطلاق النار في غزة، يدعون إلى التطهير العرقي فيها، ويبررون ذلك بامتلاكهم القوة.

وأضاف: الإسلام علمنا ألا نقبل بظلم الظالمين، وهنا تكمن أهمية وحدة المسلمين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستفادة من الإمكانات الثنائية، رغم كل محاولاتهم لإحداث الفرقة بين الدول الإسلامية.



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وأكد قاليباف: كما فشلوا حتى الآن، فإنهم لن ينجحوا مستقبلاً أيضًا، رغم الأذى الذي تسببوا به للناس، حيث استشهد أكثر من 50 ألف شخص في غزة، من النساء والأطفال والشيوخ والشباب، مما يجعل من واجبنا العمل على إحلال السلام والأمن العادل والمتكافئ.

وأشار إلى أن إيران مستعدة لتعزيز علاقاتها مع عُمان في مختلف المجالات، بشكل أكثر تصميماً من ذي قبل، معربًا عن أمله في استضافة رئيس مجلس عُمان في طهران في أقرب وقت ممكن.

وشكر قاليباف المواقف الواضحة والصريحة للسلطنة ضد الكيان الصهيوني ودعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الإيرانية العُمانية في جميع المجالات.