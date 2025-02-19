مراسل العالم يكشف تفاصيل تسليم جثامين الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في خانيونس، محمد أبو عبيد، أنه من المفترض بعد أن قررت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية تسليم رفات وجثامين 4 من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا بحوزة سرايا القدس وكتائب القسام.

وأوضح مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد الى استهداف الأسرى الإسرائيليين في غزة لقتلهم حيث تم قتلهم بغارات إسرائيلية فيتم تسليم جثامينهم صباح غدا الخميس من مدينة خان يونس، وتحديدا من المناطق الشرقية من المقبرة المتواجدة في بني سهيلة.

وأضاف مراسلنا أنه بالمقابل من المقرر أن يتم الإفراج عن القاصرين والمتواجدين في سجون الاحتلال يوم غد حيث تتجهز المنطقة للمنصة ومراسم التسليم والبروتوكل المعروف لدى كتائب القسام في كل مرة ليتم بعدها تسليم رفات وجثامين الأسرى الأربع للصليب الأحمر.

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وحول كيفية التسليم، أفاد مراسل العالم أنه لم تعرف حتى هذه اللحظة، لأنها هي المرة الأولى يتم تسليم رفات وجثامين أسرى إسرائيليين من قبل المقاومة.

وتابع مراسلنا أنه من المتوقع أن يتم تسهيل دخول المساعدات الى القطاع من الوسطاء التي تتحدث عن جهوزية إدخال المواد الغذائية إضافة الى المعدات الثقيلة التي ماطل الاحتلال في إدخالها.