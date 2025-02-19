قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس
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قتيلان في اصطدام طائرتين صغيرتين في أجواء مطار محلي بولاية أريزونا
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الرئيس بزشكيان يؤكد وقوف ايران إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة
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اللواء باقري:ردنا على اي اعتداء سيعرض امن من يوفر للاحتلال القواعد للخطر
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اللواء باقري:ردنا على اي اعتداء سيكون اكبر من السابق ولن يقتصر على الاحتلال
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رئيس بلدية رفح:الاحتلال دمر 6 احياء كاملة في رفح ومنع عودة الاهالي لبيوتهم
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رئيس الاركان الايرانية اللواء باقري: بمهاجمة ايران لن ترى المنطقة الهدوء
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الاحتلال يطلق الرصاص الحي تجاه الشبان خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس
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عطايا: اوصلنا رسالة واضحة باننا سنبقى على راية المقاومة مرفوعة
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عطايا: الموقف الايراني من القضية الفلسطينية لم يتغير في اي وقت