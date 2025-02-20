في أول تسجيل له بعد الاعتقال.. ظهور الطبيب حسام أبو صفية مكبلًا

العالم _ فلسطين المحتلة

في الفيديو، بدا أبو صفية مكبلًا اليدين ومنهكًا جسديًا، حيث تم اقتياده من قبل عناصر مصلحة سجون الاحتلال، مما يعكس الظروف القاسية التي يواجهها المعتقلون.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية في 27 ديسمبر 2024 أثناء تأديته لواجبه المهني في مستشفى كمال عدوان، خلال العملية العسكرية التي استهدفت شمال غزة. وقد مُنع من زيارة المحامي لمدة 47 يومًا، في انتهاك واضح لحقوقه القانونية.

ظهور الطبيب حسام أبو صفية مكبلًا

في 12 فبراير الجاري، أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال قرارًا بتحويل أبو صفية للاعتقال الإداري بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، مما يعني احتجازه بدون توجيه تهم محددة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

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يُذكر أن الطبيب أبو صفية فقد نجله خلال حصار مستشفى كمال عدوان، كما تعرض لإصابات نتيجة قذائف إسرائيلية استهدفت المستشفى، الذي تم تدميره بعد إفراغه من المرضى والطواقم الطبية، مما أسفر عن استشهاد عدد من الأفراد قبل اعتقاله