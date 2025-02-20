مقتل عنصرين من الجيش الكويتي وإصابة آخرين خلال تمرين ليلي

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وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان لها الاربعاء، إن "فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة".

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من جهتها، نعت وزارة الدفاع الكويتية قائلة: "ببالغ الحزن والأسى، المغفور لهم بأذن الله شهداء الواجب رقيب أول أحمد فرحان هراط، ورقيب مساعد ضاحي صالح، من منتسبي القوة البرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".