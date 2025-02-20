الاحتلال 'الإسرائيلي' يواصل عدوانه على طولكرم ومخيماتها

العالم _ فلسطين المحتلة

قامت قوات الاحتلال بنشر تعزيزات عسكرية في المدينة ومخيماتها، حيث تمركز جنود المشاة في الشوارع والأحياء، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية ومحيط مخيمي طولكرم ونور شمس. ورافق ذلك إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، بالإضافة إلى سماع انفجارات ضخمة.

كما انتشرت قوات المشاة مدعومة بالآليات العسكرية في أحياء المدينة، حيث نصبت الحواجز في محيط دوار اليونس ومفرق أبو صفية، وشارع نابلس الذي يربط بين المخيمين. وتم توقيف المركبات وتفتيشها، مما أدى إلى تنكيل بالشبان.

تستمر قوات الاحتلال في الاستيلاء على عدد من المنازل في الحي الشرقي، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، مما يضيق الخناق على السكان ويمنعهم من الحركة. كما استولت على منزلين في شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم.

في مخيم طولكرم، تواصلت عمليات هدم المنازل، حيث تم تسوية العديد منها بالأرض في إطار حملة تصعيد تستهدف المخيم، تحت ذريعة فتح شارع يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة. وقد أحرقت قوات الاحتلال منازل أخرى، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان، وتضرر المنازل المجاورة بسبب طبيعة البناء المتلاصق.

وأفادت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم بأن 50 منزلاً دُمّر بشكل كامل، وأن 90% من سكان المخيم نزحوا قسراً نتيجة العدوان. وقد أمهلت قوات الاحتلال السكان ساعتين فقط لإخلاء منازلهم قبل هدمها، مما أدى إلى حالة من الصدمة والحزن بين المواطنين.

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وفي مخيم نور شمس، تواصلت دوريات الاحتلال في الشوارع، مع إطلاق كثيف للقنابل الضوئية والرصاص الحي، وسط مداهمات للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الثالث عشر، مما يعزل المدينة عن القرى والبلدات المحيطة بها.