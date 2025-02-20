تخت روانجي: أميركا والكيان الصهيوني يدركان قوة ایران الحقيقية

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وقال تخت روانجي في مقابلة مع قناة العهد العراقية: "إذا ارتكبت أميركا والكيان الصهيوني خطأ تجاه إيران فسوف يدفعان ثمناً باهظاً".

وأضاف: "لقد حدد قائد الثورة الإسلامية الإطار العام لقضية المفاوضات مع الولايات المتحدة، ونحن متمسكون بهذا الإطار".

وقال تخت روانجي: "إن سياستنا واستراتيجيتنا فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة النووية واضحة للغاية ولا لبس فيها، وقد أعلن قائد الثورة أن إنتاج هذا النوع من الأسلحة محرم".

وأكد: "إننا نتابع عن كثب التطورات في سوريا ونأمل أن يسود الأمن في هذا البلد وألا تتدخل الدول في شؤونه الداخلية".

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وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية: "لا يوجد أي خلاف داخل إيران بشأن القضية السورية".

وأضاف تخت روانجي: "عندما يتم تشكيل حكومة سورية جديدة فإننا سنحترم قرار الشعب السوري ونتواصل معه بناء على ذلك".

وتابع: "نحن مستعدون لتوسيع العلاقات مع العراق في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، والحكومة الإيرانية تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع جيرانها، ولدينا الكثير من الأمور المشتركة مع هذه الدول".

وقال تخت روانجي: "هناك فرص عظيمة في المنطقة، ويجب استغلال هذه الفرص لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية إلى أفضل حالاتها".