بقائي: القواسم الثقافية المشتركة بين إيران والصين منصة للحفاظ على العلاقات وتطويرها

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به إسماعيل بقائي، المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، خلال حضوره يوم الاربعاء برنامجا ثقافيا أقيم في السفارة الصينية في طهران بمناسبة العام الصيني الجديد.

وفي هذا البرنامج، الذي نظم لتكريم وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية بين إيران والصين، تم تقديم مقطوعات من الموسيقى الصينية التقليدية وكذلك مقطوعات من الموسيقى الإيرانية التقليدية.

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وقبل بدء الحفل، رحب تشونغ بيوو، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى إيران، بالمتحدث باسم وزارة الخارجية واستعرض القواسم المشتركة والعلاقات الثقافية والحضارية العميقة بين البلدين العظيمين الصين وإيران، وأكد إرادة القادة الصينيين في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التي تهم البلدين.

وشكر بقائي السفير الصيني على جهوده في الحفاظ على العلاقات الثقافية عميقة الجذور بين البلدين، معتبرا القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين بانها تشكل منصة قيمة للغاية للحفاظ على العلاقات والتفاعلات بين البلدين وتطويرها، وقال أن وزارة الخارجية مستعدة للتعاون وتبادل الأفكار لتعزيز التبادلات الثنائية في مجال الدبلوماسية الثقافية.