مدينة مشهد ستستضيف اجتماع وزراء النقل في منظمة ايكو

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وقال "أسد مجيد خان" خلال لقاء مع محافظ خراسان الرضوية الأربعاء في مشهد: "ان الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي انعقد لأول مرة في مدينة غير العاصمة وهي مدينة مشهد قبل فترة، وكانت هذه خطوة تاريخية وعلينا أن نتطلع إلى عقد برامج مماثلة أخرى في هذه المدينة".

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي: من المقرر أن يعقد اجتماع وزراء النقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بادارة محافظ خراسان الرضوية، وسيكون ذلك فرصة لتعزيز العلاقات بين هذه المحافظة ودول منظمة التعاون الاقتصادي.

وفي إشارة إلى زيارته إلى تركمانستان، قال مجيد خان: "خلال هذه الرحلة، تم الاتفاق على أن المناطق الحدودية المشتركة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي من شأنها أن تساهم أيضًا في التنمية، وبناءً عليه، سازور منطقة سرخس غدًا لتقييم وفحص إمكانيات هذه المنطقة عن كثب لتعزيز العلاقات التنموية مع المناطق المجاورة في تركمانستان".

*المشكلة الرئيسية التي تواجه دول المنطقة هي النقل

واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي أن المشكلة الرئيسية التي تواجه دول المنطقة وإيران تتمثل في قضية النقل، وقال: "بالإضافة إلى الوزراء، ينبغي للأفراد الآخرين المهتمين والمرتبطين بهذا المجال أن يشاركوا في الاجتماع المقبل في مشهد لتمهيد الطريق لإقامة اتصالات مثالية وفعالة بين الدول الأعضاء".

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وأشار مجيد خان إلى إقامة بطولة "إيكو كاب" الدولية للجودو، وقال: "هذه البطولة يمكن أن تكون بداية جيدة لهذه التجمعات. لقد فتحت هذه المبادرة طريقًا جديدًا ومختلفًا في المنطقة وأدت إلى تجمع شباب المنطقة والتنافس في الرياضة من أجل هدف مشترك".

*تاكيد ضرورة التعاون المشترك وتطوير العلاقات الدبلوماسية

وأشار محافظ خراسان الرضوية إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المحافظة ومدينة مشهد وقال: سنحاول استخدام جميع الطاقات المتاحة لعقد اجتماع وزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في مدينة مشهد المقدسة في الأشهر المقبلة.

ولفت غلام حسين مظفري أيضا إلى الموافقة على خطة تحويل المناطق الاقتصادية الخاصة في سرخس ودوغارون إلى مناطق حرة وقال: "هذا الحدث يمكن أن تكون له آثار إيجابية في تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الحدود في المحافظة".

وأكد أيضاً: أن التعاون المشترك وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي من الضرورات التي يمكن أن تضمن الأمن المستدام في المنطقة.

وأضاف محافظ خراسان الرضوية: "هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية".

وأشار إلى إقامة أول بطولة دولية للجودو لمنظمة التعاون الاقتصادي في مشهد وقال: "غدا ستفتتح هذه المسابقات في مشهد وهي نقطة البداية التي نأمل أن تستمر وأن نتمكن من إقامة المسابقات في تخصصات رياضية أخرى بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي".

واقترح محافظ خراسان الرضوية أيضا إنشاء أمانة دائمة للرياضة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد.