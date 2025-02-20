عراقجي: جيراننا هم أولويتنا

العالم - ايران

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في إشارة إلى زيارة أمير قطر إلى طهران: إنه لمن دواعي سرورنا دائما استضافة إخواننا الأمير تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وكان لدينا تبادل مثمر لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا.

تجدر الاشارة الى ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وصل امس الأربعاء، إلى مطار مهرآباد بطهران، في زيارة رسمية للقاء والتشاور مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين، وكان في استقباله وزير الطاقة عباس علي آبادي، ثم استقبله بزشكيان رسميا في مجمع سعد آباد.

اقرأ ايضا.. الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان على أهمية التعاون الإقليمي

كما التقى أمير دولة قطر والوفد المرافق، مساء الأربعاء، قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وأكد الشيخ تميم في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس بزشكيان، ضرورة التعاون المشترك في المنطقة.