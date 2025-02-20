قائد الثورة: توسيع العلاقة مع الجيران سياسة ثابتة لطهران

العالم – خاص العالم

حسن الجوار والعلاقات الجيدة الجيران سياسة ثابتة واصيلة في مبادئ الجمهورية الاسلامية، قاعدة ونهج أكد عليه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله أميرَ قطر تميم بن حمد آل ثاني.

لقاء شهد شفافية في الخطاب وحمل بعضا من عتاب الاشقاء، حيث تطرق قائد الثورة إلى بعض القضايا العالقة بين الطرفين، مثل مستحقات إيران المنقولة من كوريا الجنوبية، والمجمدة في قطر بضغوط أميركية، مؤكدا للضيف القطري أن طهران ما كانت لتستجيب للضغوط الأميركية لو كانت في موقع قطر.

الأمير تميم بدورهِ أثنى على مواقفِ إيران في دعمِ المستضعفين في العالم وفلسطين، كما أكد على أن الدوحة لن تنسى أبداً مواقفَ آية الله خامنئي في دعمِ الشعب الفلسطيني. الأمير القطري شدّدَ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تقويةِ العلاقات بين الجانبين.

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بدوره الرئيسُ الإيراني مسعود بزشكيان أكد هو الأخر على متانة العلاقة التي تربط البلدين مشددا على تقويةِ العلاقاتِ الاقليمية وخاصةً مع دولة قطر.

ملفات وقضايا عدة برزت أهميتها مؤخرا في المنطقة، وتطورات متسارع يشهدها العالم، كانت محط مشاروات ومناقشات مسؤولي البلدين، وعلى رأسها غزة والمخطط الأميركي الإسرائيلي الذي يستهدفها وجوديا، وكذلك أميركا وإدراتها الجديدة.

فهل حمل الأمير القطري رسالة من الغرب وخاصة واشنطن إلى طهران؟ تساؤل كان الأبرز مع التطورات الاخيرة فيما يتعلق بالمفاوضات الايرانية الاميركية، على الرغم من استبعاد المسؤولين الايرانيين زيارة الامير القطري لطهران لهذا السبب؛ إلا أن العلاقات الطيبة التي تربط الدوحة بكل من طهران وواشنطن، يجعلها وسيطا موثوقاً لدى طهران، ما جعل التكهنات تسيطر على مشهد الزيارة بالكامل.