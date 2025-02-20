ترامب: زيلينسكي ديكتاتور وجر الولايات المتحدة لحرب لا يمكن الفوز بها

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "فكر في الأمر، تحدث الممثل الكوميدي الناجح بشكل متواضع، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنفاق 350 مليار دولار، للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها، والتي لم يكن عليها أبدا أن تبدأ، ولكن الحرب التي، بدون الولايات المتحدة و"ترامب"، لن يتمكن أبدا من تسويتها".

وأضاف ترامب: "أنفقت الولايات المتحدة 200 مليار دولار أكثر من أوروبا، وأموال أوروبا مضمونة، في حين أن الولايات المتحدة لن تحصل على أي شيء. لماذا لم يطالب جو بايدن النائم بالمساواة، من حيث أن هذه الحرب أكثر أهمية لأوروبا مما هي عليه بالنسبة لنا - لدينا محيط كبير وجميل كفاصل".

وأردف الرئيس الأمريكي: "علاوة على ذلك، يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها إليه "مفقودة".. إنه يرفض إجراء الانتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه هو اللعب ببايدن "مثل الكمان".. ديكتاتور بدون انتخابات، من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد".

اقرأ ايضا.. الحكومة الأميركية تعلن عن تدقيق الأموال المرسلة إلى أوكرانيا

وأكمل دونالد ترامب: "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن إلا لـ"ترامب"، وإدارة ترامب، القيام به. لم يحاول بايدن أبدا، فشلت أوروبا في تحقيق السلام، وربما يريد زيلينسكي الحفاظ على "مصدر الربح السهل".. أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داع - وهكذا يستمر الأمر".

وليل الثلاثاء، أكد ترامب أن زيلينسكي رئيس غير كفء وشعبيته متدنية، مضيفا: "إجراء الانتخابات في أوكرانيا ليس شيئاً آتيا من روسيا.. إنه آت مني ومن العديد من البلدان".

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع في الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة لا يحتاج إلى وسطاء، لافتا إلى أن أوروبا ليس لديها أي أساس لتقييم اجتماع الرياض بالسلبي.