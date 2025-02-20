بالفيديو: الإجرام الصهيوني متواصل في الضفة الغربية.. إليكم آخر فصوله!!

العالم – خاص العالم

التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين متواصل بشراسة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين، واعتقل آخران مساء الأربعاء، بعد محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وذكرت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشاب يوسف تايه في مخيم الفارعة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، تخللتها عملية قصف مكثف للمنزل، وبعد التأكد من استشهاد كل من كان داخل المنزل، انسحبت قوات الاحتلال بعد أن اختطفت جثامين الشهداء الثلاثة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمة أحد النوادي الرياضية بالقرب من المنزل المحاصر في المخيم.

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وفي شمال الضفة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس فضلا عن اقتحامها بلدة عوريف جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

إلى ذلك نشرت منصات فلسطينية، مشاهد توثق تفجير الاحتلال منزل عائلة الشهيد عمار عودة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي عمار عودة بتنفيذ عملية حولون بالداخل الفلسطيني، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، في الثالث من أغسطس/ آب الماضي.

وفي طولكرم، مستمرة عمليات هدم المنازل في مخيم طولكرم بعد تهجير ساكنيها قسرا .

وفي القدس المحتلة، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.