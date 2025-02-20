قاليباف: لا ينبغي للدول الأجنبية التدخل في قضايا المنطقة

العالم - ايران

التقت رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية صاحبه غافاروفا، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، بعد ظهر أمس الأربعاء، على هامش الدورة الـ 15 لمنتدى البرلمانات الآسيوية في باكو.وقال قاليباف في هذا اللقاء: إن السياسة الإيرانية الأساسية تتمثل في تطوير العلاقات الشاملة مع كافة دول الجوار.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن هناك صداقة حقيقية ومتأصلة بين شعبي البلدين، وأن هناك من يضمر السوء لهذه الصداقة أيضا، قائلا: يجب أن نسعى جاهدين لتعميق هذه الصداقة، كما يجب أن يستمر تطوير العلاقات الاقتصادية والترانزيت.

وأضاف: في الأيام الصعبة مثل حرب قره باغ، دعم الشعب وقائد الثورة في الجمهورية الإسلامية تحرير أراضي أذربيجان. واليوم ينبغي أن تظل هذه الروابط قوية ومتنامية.

وأكد رئيس السلطة التشريعية أن العلاقات الثلاثية بين إيران وأذربيجان وروسيا فعالة في المجال الاقتصادي وفي مجال عبور الطاقة والاقتصاد، وأضاف: "يمكن تطوير طريق العبور (الترانزيت) من الشمال إلى الجنوب والعبور إلى أوروبا والشرق الأقصى بالتعاون بين البلدين، وهذه إمكانية متاحة للدول الثلاث".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على توسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة النقل بالسكك الحديدية والطرق وعبور الطاقة". يتعين على البلدين تسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق.

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وشدد قاليباف: "المشاريع أصبحت الآن أكثر نشاطا ويجب علينا توفير الفرص لتسهيل التنقل بين المواطنين". كل هذه الأمور والرغبة في توسيع العلاقات لا ينبغي أن تتأثر بأشخاص لا يرغبون في هذا التطور. ومن خلال تطوير العلاقات الدفاعية، يمكننا أيضاً تطوير الأمن الإقليمي.

وأضاف: "نحن لا نقبل أي تدخل للقوات الأجنبية في المنطقة، ويجب حل القضايا الإقليمية بين دول المنطقة، ويمكن دفع القضايا على مستوى اجتماعات 3+3 والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي".

وقال رئيس السلطة التشريعية: "لقد برزت ظروف جديدة في منطقتنا ويجب أن نعطي الأولوية لتطوير العلاقات البرلمانية، ويجب على مجموعات الصداقة بين البلدين الحاضرة في الاجتماع تسهيل تطوير العلاقات، وخاصة في المجال الاقتصادي". يجب علينا أن نعمل ونخلق الظروف لتطوير العلاقات الحدودية والطرقية، وإنشاء أسواق حدودية، وتسهيل حركة الأشخاص، وزيادة الرحلات الجوية بين طهران وباكو. وهذا من شأنه أن يوسع من مستوى التجارة بين البلدين.

وأضاف: "يجب أن تنشط السفارات ومجموعات الصداقة ورجال الأعمال في البلدين، وآمل أن يكون إنجاز هذه الرحلة هو التنفيذ العملي لهذه التسهيلات، وآمل أن نتمكن من الوصول إلى التسهيلات من خلال تبادل الزيارات وتنفيذ القرارات".