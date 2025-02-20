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سخط ضد الصليب الأحمر الدولي بعد بيان بشأن جثث الأسرى في غزة

سخط ضد الصليب الأحمر الدولي بعد بيان بشأن جثث الأسرى في غزة
الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

عبر ناشطون عن سخطهم من بيان أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حذرت فيه المقاومة الفلسطينية من "انتهاك خصوصية وكرامة جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة" الذين تم تسليمهم صباح الخميس.

العالم - فلسطين

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام الخصوصية والكرامة قبل تسليم الجثث، وقالت إن "أي معاملة مهينة أثناء عمليات التسليم غير مقبولة".

وقال ناشطون إن بيان الصليب الأحمر يفضح ازدواجية معاييرها، إذ إنها لم تنتقد المشاهد المهينة التي ظهر بها الأسرى الفلسطينييون في كل عملية تبادل أسرى.

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وذكر ناشطون أن الصليب الأحمر يغفل عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تعتدي على كرامة الأسرى الفلسطينيين، وتهينهم، فيما تقوم المقاومة في كل مرة بإثبات حسن تعاملها مع الأسرى.

يشار إلى أن الأسرى الأربعة قتلوا بقصف إسرائيلي، ومن المتوقع أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي مقابلهم عن كافة النساء والقصّر المعتقلين من قطاع غزة بعد العدوان على غزة.

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