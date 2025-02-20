مراسل ’العالم’ يكشف عن مخطط صهيوأميركي خطير في الضفة الغربية

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وأوضح مراسلنا "فارس الصرفندي" أن جيش الاحتلال منع أهالي مخيم جنين من العودة إلى منازلهم رغم الوعود السابقة، حيث دمر أحياء كاملة داخل المخيم، مضيفا أن الضفة شهدت موجة اعتقالات واسعة، حيث تم اعتقال 3 أشخاص في رام الله، وتمت مداهمات في بيت لحم والخليل.

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وأكد مراسلنا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه العمليات إلى خلق واقع جديد يهدف إلى تهميش السلطة الفلسطينية وعزلها، وتحويل الضفة الغربية إلى مناطق تتبع إدارياً وأمنياً للكيان الإسرائيلي.

كما أشار إلى القرار الأمريكي بوقف المساعدات لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والتي كانت مستمرة منذ عام 2007، مؤكداً أن هذا القرار يعكس توافقاً أمريكياً مع سياسات الاحتلال، ويمنح الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية وإنهاء المشروع الفلسطيني.

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في الختام، أكد الصرفندي أن هذه التطورات تعكس تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال، وتؤكد على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

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