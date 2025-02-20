إسلامي: يمكن تقليل تلف المحاصيل الزراعية بنسبة 30 بالمائة بعملية التشعيع

العالم - ايران

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد اسلامي خلال افتتاح أول مركز للمعالجة الإشعاعية في جنوب غرب البلاد بمدينة أهواز اليوم الخميس، إلى أهمية الإشعاع في الحد من هدر المحاصيل الزراعية، وقال: "في قطاع الأغذية، من بين 130 مليون طن من المحاصيل الزراعية المنتجة في البلاد، يتم تحويل حوالي 30 بالمائة، أي ما يعادل 40 مليون طن، إلى نفايات، وهو اتجاه غير سار. باستخدام تكنولوجيا الإشعاع، يتم تدمير بقايا الآفات والسموم، مما يضمن صحة الناس والأمن الغذائي للبلاد."

وأضاف: "إن التلوث الناجم عن المبيدات الحشرية يعد أحد أبرز العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية". "ومن خلال استخدام الإشعاع، يتم حل هذه المشكلة وتشكيل سلسلة قيمة المنتجات الغذائية."

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وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: "نعمل على زيادة عدد مراكز الإشعاع في البلاد لاستخدام هذه التقنية على نطاق أوسع."

وأوضح، ان الدول الأخرى تستخدم تقنية الإشعاع منذ عقود، ونحن دخلنا هذا المجال متأخرين. ولذلك خططنا لإنشاء المزيد من المراكز في هذا المجال.وفي إشارة إلى ظروف الحظر والضغوط الاقتصادية ضد إيران، قال إسلامي: "لقد بدأ الأعداء حرباً اقتصادية ضد إيران ويسعون إلى الضغط على الشعب. لكن إيران الإسلامية بقيت مستقرة بفضل مقاومة وجهود شعبها. نحن من بين الدول القليلة التي ليس لديها ديون خارجية، والإنتاج في البلاد يسير بشكل جيد".

وأكد: "يجب علينا حماية قيمة عملتنا الوطنية بشكل جيد والحذر من الحرب النفسية التي يمارسها أعداؤنا. سوف نواصل مسيرتنا باتباع توجيهات قائد الثورة".

وأشاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بجهود مسؤولي مركز الإشعاع في أهواز، وقال: "قررنا إنشاء هذا المركز في خوزستان حتى تتمكن الجامعات والناشطون في قطاع الطاقة من استخدامه. ونأمل أن نرى المزيد من التقدم في هذا المجال بدعم من مكتب المحافظ والجهاد الزراعي في المحافظة".

وفي الختام، أعرب عن أمله في أن نرى من خلال تطوير مراكز الإشعاع تقليل هدر المنتجات الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحسين الأمن الغذائي في البلاد.تجدر الاشارة الى انه تم بناء مركز المعالجة الإشعاعية المذكور في المنطقة الصناعية رقم 2 في أهواز، وبقدرة على معالجة 100 طن من المنتجات يوميًا، ويعد خطوة مهمة نحو تقليل التلفات وزيادة العمر الافتراضي للمنتجات الزراعية.