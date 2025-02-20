مباحثات غروسي وعراقجي تدعم استمرارية الاتفاق النووي

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وصرح غروسي، الذي يزور اليابان، في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام في طوكيو حول البرنامج النووي الإيراني والاتفاق النووي: "اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشأن الملف النووي الإيراني قديمة، ويجب البحث عن إطار جديد للتفاهم مع إيران".

وأضاف غروسي: "الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة. لا أعتقد أن أحدًا يعتقد حاليًا أن للاتفاق النووي دورًا يمكن أن تلعبه. أعتقد أنه كان هناك اتفاق تم تنفيذه لفترة من الوقت، ولكن الآن، بغض النظر عما تعتقدونه حول مزايا وجوده أو عدمه، من الواضح فنيًا أن هذا الاتفاق لم يتم استبداله بالكامل".

ووفقًا له، فإن نص الاتفاق النووي يحتوي على معلومات قديمة، بما في ذلك أنواع أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها إيران.



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وأوضح المدير العام للوكالة أنه خلال لقائه مع عراقجي، اتفق الطرفان على أن "فلسفة الاتفاق النووي"، التي تقوم على "الأنشطة الطوعية لإيران مقابل الحوافز"، يمكن أن تستمر.

كما ادعى غروسي، دون الإشارة إلى تصريحات المسؤولين الرسميين الايرانيين بأن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية، أن "إيران يجب أن تثبت أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. بالطبع، نحن نثق بجميع الأطراف، ولكننا بحاجة إلى التحقق من صحة ما نسمعه. نأمل أن نصل إلى تلك المرحلة"، وفق تعبيره.