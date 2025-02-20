العالم – خاص بالعالم

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان يلتقي في مدينة الرياض يوم الجمعة قادة دول مجلس التعاون والملك الأردني والرئيس المصري واصفا اللقاء بالأخوي والودي وغير الرسمي.

وأوضح المسؤول أنه فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستنعقد في مصر.

وفيما توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية بعد اختتام زيارة رسمية إلى إسبانيا بحسب ما صرحت الرئاسة المصرية أفادت مصادر مقربة من السعودية بأن القادة العرب سيناقشون خطة إعادة إعمارمضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وكشفت المصادر عن أن نسخة من الخطة المصرية ستكون على الطاولة.

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الملك الأردني عبد الله الثاني وخلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قبل نحو أسبوع أشار أنه سيكون هناك رد عربي موحدعلى أي مخطط من شأنه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وكشف آنذاك عن احتمالية عقد لقاء في السعودية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين منه.

ومن جانبه كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أعلن عن عقد اجتماع عربي خماسي يضم مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية في الرياض قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة للتنسيق فيما بينها حول الأفكار والمقترح المصري الذي سيتم طرحه على القمة العربية وهو المقترح الذي لم تتطرق إليه وكالة الأنباء السعودية في بيانها .



ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في الرابع من آذار مارس المقبل بعدما كانت مقررة في 27 فبراير الجاري. وجرى تأجيل عقد هذه القمة ل'استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية .

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