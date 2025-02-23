كاميرا العالم ترصد لحظة دخول دبابات الميركافا لمدينة ومخيم جنين!

العالم – خاص بالعالم

وأفادت راية عروق مراسلة العالم من مكان تواجدها في وسط مدينة جنين بوجود تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بدبابات ميركافا إلى مدينة جنين. حيث نشهد دخول هذه الدبابات الميركافا إلى مدينة جنين. دبابتان دخلتا المدينة، وقبلهما كانت هناك جرافات عسكرية فتحت الطريق لهاتين الدبابتين. من جهة دوار الأحمدين أن هذه الدبابات دخلت إلى عمق مدينة جنين.

ورصدت كاميرا العالم في مشهد متطور، دبابة ثالثة عبر الكاميرا تدخل إلى مدينة جنين من الجهة الشمالية وصلت الدبابات الآن إلى منطقة دوار الأحمدين بعد أن شقت الجرافات العسكرية الطريق لها.

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ولفتت مراسلتنا إلى أن تلك المنطقة تفصل مدينة جنين عن القرى الغربية، ومن الشارع المقابل يقع مخيم جنين. وصلت الدبابات إلى هذه المنطقة المؤدية إلى مخيم جنين.

وأكدت مراسلتنا أن ذلك يعتبر تصعيداً غير مسبوق منذ عام 2002. حيث لم نشهد دخول الدبابات الميركافا إلى مدينة جنين منذ عملية السور الواقي بعد 34 يوما. حيث أن الشبان يلقون الحجارة على هذه الدبابات وكأننا في الانتفاضة الثانية. هذه المشاهد التي كنا نراها في الانتفاضة الثانية عام 2002 تتكرر الآن أمامنا.

وعلى وقع استمرار العملية العسكرية في مدينة جنين وأيضًا في مخيمات شمال الضفة الغربية، دخلت الدبابات الميركافا الآن إلى مدينة جنين في سياق محاولة السيطرة على المدينة والمخيم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...